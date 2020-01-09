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تأسيس 132 شركة جديدة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال شهر واحد

الخميس 09/يناير/2020 - 10:43 م
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تاسيس شركات الاتصالات والتكنولوجيا
تاسيس شركات الاتصالات والتكنولوجيا
أحمد الشيخ
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كشف تقرير حديث عن أهم مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال نوفمبر الماضي وتم نشره على موقع الوزارة خلال يناير الجاري، عن تأسيس132 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات برأسمال 224.63 مليون جنيه، بنهاية أكتوبر 2019،  بعد أن تم تأسيس 153 شركة برأس مال 62.4 مليون جنيه جنيه بنهاية سبتمبر من نفس العام، مقارنة بـ 123 شركة برأسمال 164.02 مليون جنيه في اكتوبر 2018- وفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار الواردة للوزارة.

 

 

وأشار التقرير إلي أنه خلال أكتوبر 2019 تم تأسيس 3 شركات اتصالات برأسمال 250 الف جنيه، بجانب  72 شركة لتكنولوجيا المعلومات برأسمال 65.02 مليون جنيه، فضلا ، و54 شركة لخدمات تكنولوجيا النظم برأسمال 153.11 مليون جنيه وتدشين 3 شركات أخري برأسمال 6.25 مليون جنيه معظمها من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 

 

وأوضح التقرير، انخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبورصة، محققًا نحو 472 نقطة بنهاية أكتوبر 2019، بعد أن بلغ حوالي 476 نقطة بنهاية سبتمبر 2019، ولكنه يرتفع عن العام السابق له بحوالي 124 نقطة حيث سجل 348 نقطة في اكتوبر 2018.

 

ويتضمن المؤشر ثلاث شركات فقط، وهي الشركة المصرية للإتصالات، وجلوبال تيلكوم القابضة، أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة.

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وزارة الاتصالات مؤشرات قطاع الاتصالات شركات خدمات النظم التكنولوجية شركات تكنولوجيا المعلومات شركات الاتصالات

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