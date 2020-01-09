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"عادل الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع مسؤولين تشيكيين

الخميس 09/يناير/2020 - 10:41 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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التقى الدكتور عادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة العربية السعودية وعضو مجلس الوزراء، خلال زيارته الرسمية لجمهورية التشيك اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب التشيكي راديك فوندراتشك، ورئيس مجلس الشيوخ التشيكي ياروسلاف كوبيرا، ورئيس الغرفة الاقتصادية التشيكية فلاديمير دلوهي.

ودار خلال اللقاءات، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة والتشيك، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاءات، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير المملكة العربية السعودية لدى التشيك نايف بن عبود.

عادل الجبير
عادل بن أحمد بن محمد عثمان الجبير المطرفي الهُذلي، يعرف بإسم عادل الجبير ولد في 1 فبراير 1962 / 26 شعبان 1381هـ، وهو سياسي ودبلوماسي سعودي وهو خامس وزير للخارجية السعودية ابتداءً من 29 أبريل 2015 / 10 رجب 1436هـ، حتى 27 ديسمبر 2018، ووزير الدولة للشؤون الخارجية  وعضو في مجلس الوزراء ابتداءً من 2018.

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الكلمات المفتاحية

عادل الجبير المملكة السعودية الجبير التشيك

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