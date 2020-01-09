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تأمر أمين يفجر مفاجأة حول سعر الدولار منتصف 2020 (فيديو)

الخميس 09/يناير/2020 - 10:35 م
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تامر أمين
تامر أمين
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قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك قفزة كبيرة للجنيه المصري أمام الدولار، لافتًا إلى أن الدولار انخفض اليوم 6 قروش وأصبح 15.93 جنيه.

وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن منتصف عام 2020 سينخفض الدولار لـ15 جنيهًا، خاصة أن كافة المؤشرات تعطي بيانات حول ارتفاع الجنيه المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن ارتفاع قيمة الجنيه ترجع إلى زيادة العائد من السياحة، تحويلات المصريين من الخارج، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي.
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الكلمات المفتاحية

تامر أمين الدولار الجنيه احتياطي النقد أخبار مصر

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