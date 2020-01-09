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الجيش الليبي يرحب بالمبادرة الروسية لوقف إطلاق النار

الخميس 09/يناير/2020 - 10:01 م
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أحمد المسماري
أحمد المسماري
وكالات
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رحبت القوات المسلحة الليبية، اليوم الخميس، بالمبادرة الروسية لوقف إطلاق النار، مؤكدة استمرارها في حربه على الإرهاب.  

وأكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، في بيان، أن القيادة العامة تتفق مع مبادرة الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين الرامية إلى إحلال السلام وتحقيق الاستقرار في ليبيا الذي هو هدف القوات المسلحة.

وشدد على استمرار جهود الجيش في حربه على المجموعات الإرهابية المصنفة بقرارات مجلس الأمن والتي ثبت عبر التجربة أنه لا سبيل إلى إقامة الدولة المدنية إلا بالقضاء التام عليها.

وأوضح البيان أن هذه المجموعات استولت على العاصمة الليبية طرابلس منذ سنوات وتتلقى الدعم من بعض الدول والحكومات التي تزودهم بمعدات عسكرية إلى جانب قيام هذه الدول بنقل العناصر الإرهابية بأعداد كبيرة إلى طرابلس للقتال ضد القوات المسلحة.

وكان العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، قال أمس الأربعاء، "إن الجيش الليبي يتقدم بخطى ثابتة في اتجاه الحدود الإدارية لبلدية مصراتة وفي منطقة بوقرين وما حولها في اتجاه الغرب".

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