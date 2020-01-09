"وأطير وأرفرف في الفضاء".. ريا أبي راشد تتألق بالأحمر في أحدث إطلالاتها

شاركت الإعلامية ريا أبي راشد محبيها بصورة جديدة لها من على السجادة الحمراء، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.



وظهرت ريا بفستان باللون الأحمر نال إعجاب محبيها وقالت إنها كانت سعيدة للغاية أثناء إلتقاط هذه الصور.



جدير بالذكر أن ريا أبي راشد من أكثر المذيعات نجاحًا وتحظى بشهرة واسعة.



فقد حصلت على درجة البكالوريوس في الإقتصاد والماجستير في السينما، وتتسم بطلاقتها وتحدثها للغات المتعددة ومنها العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية.



وبعد حصولها على درجة الماجستير، اتسعت نشاطاتها وقامت بتقديم وإعداد برنامج سكوب والذي حاورت من خلاله كبار نجوم هوليود.



ولم تكتفي بهذا القدر من النجاح، بل شاركت في مهرجان كان السينمائي وحفلات توزيع جوائز جولدن جلوب وغيرها.



كما شاركت أيضًا في تقديم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية وضيفة شرف في الدورة الثالثة.