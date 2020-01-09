عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اتفاق بين موسكو وأنقرة لوقف إطلاق النار في إدلب

الخميس 09/يناير/2020 - 08:58 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن بدء عمل نظام لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع تركيا اعتبارا من اليوم الخميس.
وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء يوري بورينكوف، في بيان أصدره مساء اليوم الخميس: "بموجب الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الجانب التركي، دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 14:00 من 9 يناير 2020 نظام لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب لخفض التصعيد".

وأضاف بورينكوف: "يدعو مركز المصالحة الروسية قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية إلى التخلي عن الاستفزازات بالسلاح وسلك سبيل التسوية السلمية للأوضاع في مناطق سيطرتهم".

ويأتي الإعلان عن نظام وقف إطلاق النار في منطقة إدلب بعد أن أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في بيان مشترك، الأربعاء الماضي، ضرورة تطبيق الاتفاقات بين الطرفين حول سوريا وسعيهما إلى مكافحة الإرهاب والتصدي للانفصاليين والحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وقف موسكو اطلاق النار اتفاق أنقرة إدلب

أخبار تهمك

يلا barca ضبط تردد قناة السعودية الرياضية KSA Sport 1 الناقلة لمباريات كأس السوبر الإسباني 2020 ومتابعة مباراة برشلونة

منذ 37 دقيقة

أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020.. وتراجع في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 21 ساعة

streem يلا شوت الشوط الاول مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة أون لاين رابط سريع للجوال لايف كأس السوبر

منذ أقل من نصف ساعة

هدف ميسي ضد أتلتيكو مدريد| مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر| يلا كورة barcelona رابط ماتش برشلونه plus ksa

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

منذ حوالي 18 ساعة

انخفاض حاد في سعر الدولار بالبنوك اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من صفقة علي سوي بـ1.5 مليون دولار

منذ حوالي 7 ساعات

SPORTS | تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2020 بجودة عالية HD إتش دي KSA SPORTS تردد قنوات السعودية الرياضية 1 Nilesat

منذ 11 دقائق

kora يلا شوتHD||الشوط الاول مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة أون لاين رابط سريع للجوال لايف كأس السوبر

منذ نصف ساعة

عاجل.. فلورنتينو بيريز يفاجئ بعثة ريال مدريد في السعودية

منذ ساعتين

خاص| الأهلي يكلف أمير توفيق بالتعاقد مع تشونجا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. حسام حسن يستقيل من تدريب سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

أونلاين Barca Super: مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش برشلونة KSA LIVE المفتوحة

منذ 43 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن قراره النهائي بشأن أزمة كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

yalla-shoot مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر "يلا شوت" اليوم 09/01/2020 كأس السوبر الإسباني 7sry

منذ أقل من ساعة

أول رد من اتحاد الكرة على سخرية محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ6 قذائف أطلقت نحو قاعدة حميميم في سوريا

التوصل إلى اتفاقية لوقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بسوريا

وسيا تعلن تعرض دورية تابعة لها لتفجير بدرعا السورية دون إصابات

النظام السوري يعلن استهداف محيط قاعدة حميميم بقذائف صاروخية

وقف جديد لإطلاق النار في إدلب شمال سوريا اعتباراً من السبت

سانا: الجيش السوري يعلن وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:33 م

yalla-shoot مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر "يلا شوت" اليوم 09/01/2020 كأس السوبر الإسباني 7sry

أونلاين Barca Super: مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش برشلونة KSA LIVE المفتوحة

08:42 م

هدف ميسي ضد أتلتيكو مدريد| مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر| يلا كورة barcelona رابط ماتش برشلونه plus ksa

08:38 م

أول رد من اتحاد الكرة على سخرية محمد صلاح

06:01 م

الأهلي يقترب من صفقة علي سوي بـ1.5 مليون دولار

02:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status