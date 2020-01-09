إجماع دولي: اتفاقيتا تركيا والسراج "باطلتان" (فيديو)





أصدرت مصر وفرنسا وقبرص واليونان، بياناً اعتبروا فيه الاتفاقية الأمنية والبحرية التي وقعها رئيس حكومة الوفاق فايز سراج، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "باطلتين".





وأعلن وزراء خارجية الدول الأربعة، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، أن توقيع مذكرات التفاهم بين تركيا والسراج انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بحسب ما ذكرته منصة "مداد نيوز".





وأكدوا على أن المذكرات الموقعة قوضت الاستقرار الإقليمي وتنتهك الحقوق السيادية للدول ولا تمتثل لقانون البحار، كما أعربت الدول الأربعة عن إدانتهم للأعمال التركية غير الشرعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية، داعين أنقرة إلى الوقف الفوري لجميع أنشطة الاستكشاف غير القانونية.





واعتبروا أن قرار تركيا بإرسال قوات إلى ليبيا يشكل انتهاكا خطيرا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويهدد الأمن والاستقرار الإقليميين مطالبين بالوقف الفوري للتصعيد التركي.







