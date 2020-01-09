حالة الطقس غدا الجمعة 10 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة وانخفاض درجات الحرارة

حالة الطقس غدا الجمعة 10 يناير 2020 في مصر

نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيان عن حالة الطقس غدًا الجمعة الموافق 10 يناير 2020، حيث قال خبراء الأرصاد، إن طقس الغد ممطر على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.





تابع خبراء الأرصاد، أن الرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، كما يتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد.





درجات الحرارة غدًا الجمعة 10/1/2020





وشمل بيان هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة غدًا الجمعة 10/1/2020 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وفيما يلي نقدم لكم جدول بدرجة الحرارة غدا في كافة أنحاء البلاد.



المدينة الصغرى العظمى القاهرة 9 17 شبين الكوم 9 17 طنطا 10 17 دمنهور 10 17 الإسكندرية 11 17 بلطيم 10 17 مطروح 11 15 السلوم 8 15 سيوة 7 12 بورسعيد 10 14 دمياط 10 14 الزقازيق 9 16 الإسماعيلية 11 16 السويس 11 17 العريش 8 16 رفح 7 15 رأس سدر 12 15 نخل 3 14 نويبع 10 15 طابا 8 14 كاترين 0 4 الطور 8 13 شرم الشيخ 12 18 الغردقة 11 18 مرسى علم 10 18 الفيوم 9 17 بني سويف 9 17 المنيا 7 17 أسيوط 6 16 سوهاج 5 17 قنا 5 17 الأقصر 6 17 أسوان 9 17 أبو سمبل 6 16 الوادي الجديد 3 16 شلاتين 13 21 أبو رماد 14 20 حلايب 16 19 رأس حدربة 17 20



بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة 10-1-2020 في مصر، ودرجات الحرارة أيضًا في بعض مدن وعواصم الدول العربية والأجنبية.