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حالة الطقس غدا الجمعة 10 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة وانخفاض درجات الحرارة

الخميس 09/يناير/2020 - 07:26 م
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طقس ممطر - صورة أرشيفية
طقس ممطر - صورة أرشيفية
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حالة الطقس غدا الجمعة 10 يناير 2020 في مصر 
نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيان عن حالة الطقس غدًا الجمعة الموافق 10 يناير 2020، حيث قال خبراء الأرصاد، إن طقس الغد ممطر على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

تابع خبراء الأرصاد، أن الرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، كما يتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدًا الجمعة 10/1/2020

وشمل بيان هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة غدًا الجمعة 10/1/2020 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وفيما يلي نقدم لكم جدول بدرجة الحرارة غدا في كافة أنحاء البلاد.

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة917
شبين الكوم917
طنطا1017
دمنهور1017
الإسكندرية1117
بلطيم1017
مطروح1115
السلوم815
سيوة712
بورسعيد1014
دمياط1014
الزقازيق916
الإسماعيلية1116
السويس1117
العريش816
رفح715
رأس سدر1215
نخل314
نويبع1015
طابا814
كاترين04
الطور813
شرم الشيخ1218
الغردقة1118
مرسى علم1018
الفيوم917
بني سويف917
المنيا717
أسيوط616
سوهاج517
قنا517
الأقصر617
أسوان917
أبو سمبل616
الوادي الجديد316
شلاتين1321
أبو رماد1420
حلايب1619
رأس حدربة1720

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة 10-1-2020 في مصر، ودرجات الحرارة أيضًا في بعض مدن وعواصم الدول العربية والأجنبية.
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