ترامب: لدي شكوك بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن لديه شكوك بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران، منوها بأنه ربما شخص ما ارتكب خطأ.

وأضاف ترامب، خلال كلمته، مساء الخميس، أن الطائرة الأوكرانية ربما أسقطت بالخطأ في إيران.

وأضاف ترامب، خلال كلمته، مساء الخميس، أن الطائرة الأوكرانية ربما أسقطت بالخطأ في إيران.

وأعلنت أوكرانيا، اليوم، أنها تبحث فرضيات حول الطائرة المنكوبة في إيران بينها إسقاطها بصاروخ.



وقال أمين عام مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا أوليكسي دانيلوف، إن بلاده تحقق في إمكانية وجود عمل إرهابي خلف تحطم الطائرة المنكوبة في إيران.

وأضاف أن المحققين يعتزمون البحث عن أثر صاروخ في موقع تحطم الطائرة المنكوبة في إيران.

وأشار إلى أن بلاده تبحث عدة فرضيات حول سبب تحطم الطائرة منها انفجار المحرك أو عمل إرهابي أو إسقاطها بصاروخ.

وطالبت كندا السلطات الإيرانية، بسرعة السماح لمسؤوليها بدخول طهران للمشاركة في التحقيق الخاص بتحطم طائرة أوكرانية، مما أدى إلى مقتل 63 كنديا كانوا على متنها.

واستيقظ العالم، صباح الأربعاء، على كارثة مأساوية جراء تحطم طائرة ركاب مدنية عملاقة من "طراز بوينج 737" تتبع الخطوط الجوية الأوكرانية في إيران أودت بحياة 176 شخصا وسط عاصفة من التساؤلات جراء تزامن سقوطها مع توترات تضرب المنطقة.

ووفق موقع "فلايت رادار 24" لتتبع حركة الطيران؛ فإنها سقطت عقب إقلاعها بوقت قصير وكانت في طريقها إلى كييف، وإنها من طراز بوينج 737-إن جي وعمرها 3 أعوام فقط.