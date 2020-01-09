مصطفى بكري: الاتفاقية الأمنية بين تركيا والوفاق كوميديا ساخرة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك اتفاقًا بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية على إنشاء قاعدة عسكرية تركية في طرابلس، مشيرًا إلى أن هذه القاعدة ستكون كبيرة، وتأتي في إطار وجود خطة تركية للانتشار في المنطقة، فأنقرة لديها قاعدة عسكرية في الدوحة، وقاعدة أخرى في سوريا والصومال، وتسعى حاليًا لإنشاء قاعدة في ليبيا.



وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هناك ملحق سري في الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحكومة الوفاق الغير شرعية للتنقيب عن الغاز بصورة غير شرعية في شرق المتوسط.



ولفت إلى أن الاتفاقية الأمنية التركية مع حكومة الوفاق، تشمل إقامة معسكرات تدريب لعناصر الإخوان بغرض إعادتهم مرة أخرى لحكم مصر، معقبا: "مهزلة.. كوميديا ساخرة".

