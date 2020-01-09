عاجل.. فلورنتينو بيريز يفاجئ بعثة ريال مدريد في السعودية

‏أكد الصحفي الاسباني الشهير توماس جونزاليس مارتين أن رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز سيُسافر غدًا إلى المملكة العربية السعودية لمتابعة نهائي كأس سوبر إسبانيا والتي ستجمع بين نادي ريال مدريد والفائز من مباراة برشلونة ونظيره نادي اتلتيكو مدريد بمباراة نصف النهائي الثاني.

يذكر أن نادي ريال مدريد قد حقق فوزا على حساب نظيره نادي فالنسيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر الأسباني والتي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء علي ملعب الجوهرة المشعة الدولي بمدينة جدة ليصعد النادي الملكي الي المباراة النهائية.

ومن المقرر أن يواجه نادي برشلونة نظيره نادي اتلتيكو مدريد اليوم الخميس ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر الأسباني المقام حاليا في المملكة العربية السعودية علي ملعب الجوهرة المشعة الدولي بمدينة جدة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والسابعة بالتوقيت العالمي جرينتش.

وتقام المباراة النهائية بين نادي ريال مدريد والفائز من مباراة برشلونة و نظيره نادي اتلتيكو مدريد بمباراة نصف النهائي الثاني يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة و التاسعة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والخامسة بالتوقيت العالمي جرينتش علي ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الجوهرة المشعة الدولي بمدينة جدة.