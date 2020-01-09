الأخضر الأولمبي تحت 23 عام يتصدر مجموعته بفوزه على منتخب اليابان

تصدر المنتخب الأخضر الأولمبي لكرة القدم تحت 23 عاماً المجموعة الثانية لبطولة كآس آسيا 2020 في تايلاند، بعد فوزه اليوم الخميس على منتخب اليابان، بهدفين مقابل هدف على استاد "ثاماسات" في رانغسيت، ضمن الجولة الأولى من المنافسة.





هذا وسجل أيمن الخليف بالدقيقة 48، ومختار على بالدقيقة 87 من ضربة جزاء، في حين سجل هدف اليابان ريوتارو ميشينو بالدقيقة 56.





وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم تعادل قطر مع سوريا 2-2 على ذات الملعب، وبذلك تصدر الأخضر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من سوريا وقطر، في حين بقي رصيد اليابان خالياً من النقاط.





وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الأحد القادم؛ حيث تلتقي السعودية مع قطر، وسوريا مع اليابان.





وكانت الفرصة الأولى في المباراة لصالح المنتخب السعودي عندما سدد مختار علي كرة مباغتة من مسافة بعيدة مرت خطيرة بجوار القائم بالدقيقة 7، ثم انطلق عبدالله الحمدان بالكرة وتقدم داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد بيسراه محاولة خطيرة صدها الحارس الياباني كيسوكي إلى ركلة ركنية بالدقيقة 9.





وواصل المنتخب الياباني سيطرته على الكرة ومحاولة الضغط على المرمى، ولكن دفاع الأخضر حافظ على تماسكه وتنظيمه؛ لتبقى النتيجة دون تغيير في نهاية الشوط الأول.





وفي بداية الشوط الثاني نجح منتخب الأخضر في تسجيل هدف مبكر، بعدما انطلق الغريب ومر من أكثر من مدافع قبل أن يمرر إلى أيمن الخليف، الذي سد كرة ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى وتابعت طريقها في الشباك بالدقيقة 48، وجاء هدف التعادل لليابان بالدقيقة 56 عندما تقدم ريوتارو ميشينو بالكرة على حافة منطقة الجزاء وسددها لترتطم بالمدافع حسن التمبكتي وتدخل المرمى.





ولكن المنتخب السعودي واصل ضغطه ليسجل الهدف الثاني عبر ضربة جزاء احتسبت، عندما تعرض فراس البريكان للعرقله داخل منطقة الجزاء من قبل المدافع ماكوتو، ونفذها مختار علي بنجاح على يمين الحارس.





ويذكر أنه يشارك في البطولة 16 منتخباً تم تقسيمها على أربع مجموعات، وبحيث يتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علماً بأن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.



