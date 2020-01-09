الصور الأولى لوصول جثمان والد إيهاب توفيق









وصل الفنان ايهاب توفيق منذ قليل لمسجد السلام بمدينة نصر وذلك لتأدية واجب العزاء بعد وفاة والده صباح اليوم اثر اختناق بسبب حدوث حريق داخل فيلته الخاصة.









وحضر حتي الآن حميد الشاعري ومصطفي كامل وهشام عباس بالإضافة لاحمد ناجي مدرب منتخب مصر وعدد كبير من الأصدقاء المقربين لايهاب توفيق.









وتوفى، اليوم، والد الفنان إيهاب توفيق إثر اندلاع حريق داخل فيلته فى مدينة نصر، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، ويحاول رجال الحماية المدنية بعمليات السيطرة على الحريق، وتبين من المعاينة وجود ماس كهربائى تسبب فى الحادث، ما أدى إلى وفاة والد الفنان مختنقا.



