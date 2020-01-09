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بالأسماء.. حركة تعيينات جديدة بالأوقاف

الخميس 09/يناير/2020 - 05:44 م
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بوابة الفجر
محمود الجلاد
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اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس، تجديد تعيين كل من هشام عبدالعزيز علي عبدالرحمن، مديرًا عامًا للإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وتجديد تعيين أحمد عبدالرؤوف محمد علي، مديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون القانونية، مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة والتقويم، وأيمن علي عبده أبوعمر، مديرًا عامًا للإدارة العامة للمتابعة الفنية، مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة.

كما تم تجديد تعيين الشيخ علي محمد طيفور عبدالمجيد، وكيلا لمديرية أوقاف سوهاج لشئون الدعوة والبر، مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف سوهاج، والشيخ زكريا محمد إبراهيم مصطفى مديرًا لمديرية أوقاف مرسى مطروح، مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف الشرقية.

والشيخ محمد عبدالعظيم محمد شعلان وكيلا لمديرية أوقاف البحيرة لشئون الدعوة والبر، مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف البحيرة، وتعيين محمد فتحي أبوالحسين محمد خشبة، وكيلا لمديرية أوقاف الشرقية لشئون الدعوة والبر، مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف الإسكندرية.

والشيخ عاصم محمود قبيصي مهران مديرًا عامًا لإدارة غرب القاهرة، مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف أسيوط، والشيخ صفوت نظير المرسي، وكيلا لمديرية أوقاف القاهرة لشئون الدعوة والبر، مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف بورسعيد.

وتعيين المهندسة إيمان فاروق علي محمد، مديرًا عامًا للإدارة العامة للتشييد والبناء، مع استمرار تكليفها بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العام للمشروعات والتصميمات، وغادة محمد أبو الوفا إسماعيل، مديرًا عامًا للإدارة العامة للإعانات والبحث الاجتماعي، مع استمرار تكليفها بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للميزانية والحساب الختامي، ونسرين محمد خليل التباع مديرًا عامًا للإدارة العامة للأملاك، مع استمرار تكليفها بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة.

كما عين أيمن إبراهيم أحمد طاجن، مديرًا عامًا للإدارة العامة للبحوث ودراسات موسوعات السيرة والسنة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومحمد عبد العزيز محمد إبراهيم القاضي مديرًا عامًا للإدارة العامة لتجميع وتحقيق المخطوطات بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
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