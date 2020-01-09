"المستشفيات التعليمية": كل مريض يأخذ حقه رغم نقص عدد الأطباء والتمريض

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، على هامش الافتتاح، أن مستشفى أحمد ماهر تضم أكبر عدد من حالات الطوارئ بمصر، حيث يتردد عليها يوميًا ما لا يقل عن 800 مريض.



واستطرد: "رغم أن عدد الأطباء والتمريض لا يتناسب مع عدد المرضى، إلا أن كل مريض يأخذ حقه دون أي تقصير"، موضحًا أن قلة أعداد الأطباء والتمريض بالمستشفيات العامة أصبح أمرًا ملحوظًا، نتيجة تدني الرواتب مقارنة بالمستشفيات الخاصة، ما أحدث حالة من النقص في أعدادهم نسبة بالمستشفيات الخاصة.



وتعليقًا على أزمة قوائم الانتظار التي تؤرق العديد من المرضى، قال الدكتور زعتر: إن مصر نجحت في حل جزء كبير من تلك الأزمة، وأصبحنا نتمكن من إجراء عمليات لحالات خطيرة في أقل من أسبوع، مثل القلب المفتوح والدعامة والقسطرة، ما يعني أننا نسير في طريق التنمية.



وأضاف أن نقص أسرة الرعاية بالمستشفيات الحكومية، يرجع إلى ضعف الإمكانيات المادية، قائلًا: "للأسف سرير الرعاية ليس سرير فقط كما يظن البعض، لكنه بحاجة إلى معدات وأطباء، والأمر مكلف للغاية، ونحن نتعامل طبقًا للميزانية المحددة لوزارة الصحة من الدولة".

