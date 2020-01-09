الفجر الفني" يكشف آخر تطورات تصاريح جثمان والد ايهاب توفيق





علم " الفجر الفني " من مصادر خاصه، بأن النيابة قد أنتهت من التحقيقات، في حريق فيلا والد المطرب إيهاب توفيق، كما اصدرت تصريح الدفن لعدم وجود شبهة جنائية في الحريق، ومن المقرر أن يتم انتهاء تغسيل الجثمان بمشرحة مستشفي التأمين الصحي بمدينة نصر لإقامة صلاة الجنازة عقب صلاة المغرب.









وكان قد نشر أحد جيران والد المطرب إيهاب توفيق، الذي لقي مصرعه اليوم الخميس في منطقة مدينة نصر، فيديو للحظة اشتعال النيران بالفيلا التي يُقيم فيها، ومحاولة إطفائها، حتى وصلت الحماية المدنية.





وظهر بالفيديو، اشتعال النيران في الطابق العلوي من الفيلا، والتهام جدارن المبنى، حتى وصلت 8 سيارات إطفاء.





وكانت المصادر في مديرية أمن الدولة، أكدت أن المعاينة الأولى للحريق، تؤكد اندلاعه نتيجة ماس كهربائي بأحد الأجهزة الكهربائية.



