استيعاب للكثافة وتطوير.. 10 معلومات عن محطة مترو ماسبيرو

- تقع محطة ماسبيرو بين محطتي ناصر، والزمالك.



- تُقام على مساحة 3600 م2 بعمق 28 متر من منسوب سطح الأرض.



- بدأ الحفر النفقي من محطة ناصر في اتجاه محطة ماسبيرو يوم 19 9 2019.



- شهد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، دخول ماكينة الحفر العميق للمحطة ديسمبر 2019.



- المحطة ضمن أعمال تنفيذ الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.



- تدخل ضمن محطات المرحلة الثالثة من الخط الثالث النفقية وهم "ناصر – ماسبيرو- الزمالك - الكيت

كات".



- من المقرر افتتاح الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو في ديسمبر2021.



- أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن تكلفة الخط الثالث للمترو الإجمالية تبلغ 97 مليار جنيه.

- تم نزع ملكية وإزالة 23 محل تجاري لإنشاء المحطة.