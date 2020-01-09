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إيران تعترف: لم نستهدف جنودا أمريكيين في الهجوم الأخير بالعراق

الخميس 09/يناير/2020 - 03:00 م
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إيران
إيران
وكالات
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أقر الحرس الثوري الإيراني، أنه لم يستهدف جنودا أمريكيين في الضربات الأخيرة ضد قواعد التحالف الدولي في العراق وإنما الآلة العسكرية، حسبما ذكرت قناة العربية.

 

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، خلال كلمته في البيت الأبيض، إن إيران "تخفف من حدة موقفها على ما يبدو" بعد الضربات الصاروخية الإيرانية على قاعدتين يتمركز فيهما جنود أمريكيون في العراق لم تسفر عن أي إصابات في صفوف الأمريكيين أو العراقيين.

 

وأضاف ترامب: "جنودنا بخير ولم يلحق سوى ضرر طفيف بقواعدنا العسكرية. قواتنا الأميركية العظيمة مستعدة لكل شيء".

 

وعلق ترامب، على الضربات الصاروخية الإيرانية على منشأتين عسكريتين بالعراق، في تغريدة على تويتر "كل شيء على ما يرام! لقد أطلقت صواريخ من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق. تقييم الخسائر والأضرار جارٍ الآن. حتى الآن كل شيء على ما يرام".

 

وقد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية من داخل إيران تجاه قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق.

 

وأفاد المتحدث باسم "البنتاجون" جوناثان هوفمان، أن الصواريخ استهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان قوات للتحالف بقيادة واشنطن.

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قوات من التحالف الدولي جنود أمريكيين ترامب العراق الضربات الإيرانية إيران

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