"الإفتاء": العمل في هذه التخصصات بالبنوك ليس حرام شرعا

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الشرع في العمل في البنك، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها في هذا السياق، على صفحتها عبر "فيسبوك".





وعقب الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوي وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الخميس، قائلًا: "إنه العمل في أي مكان في البنوك ليس حرام شرعًا، سواء كان في الإقراض أو الائتمان أو غيره".





وأكد مدير إدارة الفتوى الشفوي وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا يوجد مانع من استخدام خل العنب أو خل التفاح في الطعام، مؤكدًا أن الخل لم يصل لمرحلة التخمر ويجوز تناوله في الطعام.



