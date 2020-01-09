"الإفتاء" تنهي الجدل حول صلاة المرأة بـ"البنطال الضيق"

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الشرع في صلاة المرأة بالبنطلون، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها في هذا السياق، على صفحتها عبر "فيسبوك".





وعقب الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوي وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الخميس، قائلًا: "إنه يجوز للمرأة الصلاة ببنطلون بشرط أن ترتدي شيء واسع فضفاض وطويل عليه"، منوهًا بأن من ترتدي ملابس ضيقة في الجامعة عليها ألا تترك الصلاة، وتصلي به، وتسأل الله أن يرزقها الخشية والخوف منه، وتعلم أن الصلاة والخوف من الله سيدفعها فيما بعد للحشمة الكاملة.



