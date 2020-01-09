الاحتجاجات الفرنسية تبدأ أسبوعها السادس مع استمرار المحادثات

انضم عمال السكك الحديدية والمعلمون والأطباء والمحامون وغيرهم إلى الاحتجاجات والإضرابات، اليوم الخميس، للتنديد بخطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد، وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".



مع تقدم الحكومة والنقابات بمفاوضات حاسمة حول التغييرات، نُظمت احتجاجات في الشوارع في باريس ومدن فرنسية أخرى، مع دخول إضرابات السكك الحديدية أسبوعها السادس.



وقد تم إغلاق برج إيفل عندما انضم الموظفون إلى حركة الاحتجاج. كما تعطلت حركة المرور في باريس بشدة، باستثناء عمل اثنين من الخطوط الأوتوماتيكية بشكل طبيعي.



وقالت شركة السكك الحديدية الوطنية، SNCF، إنه عمل فقط ثلاثة قطارات فائقة السرعة من أصل خمسة. كما تأثرت القطارات الإقليمية وأغلقت العديد من المدارس.



كما دعت النقابات العمال إلى عرقلة الطرق المؤدية إلى الموانئ الرئيسية، بما في ذلك مدينة مرسيليا الجنوبية.



استؤنفت المحادثات بين الحكومة والنقابات العمالية يوم الثلاثاء، لكن لم يتم التوصل إلى حل وسط حتى الآن. من المقرر عقد جولة جديدة من المفاوضات تركز على تمويل نظام التقاعد الجديد يوم الجمعة. لقد طلب ماكرون من حكومته إيجاد تسوية سريعة مع النقابات ذات العقلية الإصلاحية.



حتى الآن، تتمسك الحكومة بخطتها لرفع سن التقاعد الكامل من 62 إلى 64، وهو الجزء الأكثر انتقادا من المقترحات.



تهدف التغييرات إلى توحيد خطط التقاعد المختلفة في فرنسا البالغ عددها 42 خطة في نظام واحد. بموجب خطط معاشات محددة، يُسمح لبعض الأشخاص، مثل عامل السكك الحديدية، بالحصول على معاش مبكر. ويدفع آخرون، مثل المحامين والأطباء، ضرائب أقل.



تخشى النقابات أن يضطر الناس للعمل لفترة أطول في مقابل معاشات تقاعدية أقل، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن نصف الفرنسيين على الأقل ما زالوا يدعمون الإضرابات.

