كارثة.. انتشار مرض صدأ القمح بالمحافظات والبرلمان يتدخل

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطـلب إحــاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، بشأن انتشار مرض صدأ القمح بشكل كبير في المحافظات وتسببه في فساد المحصول.



وأشارت حسونة، إلى ظهور مرض صدأ القمح بشكل كبير في المحافظات المصرية، وأصبح يهدد محصول القمح والشعير، بما يجب معه تدخل حكومي في توفير علاج لهذا المرض، وتابعت: "صدأ أوراق القمح، هو مرض فطري يصيب بعض المحاصيل الزراعية مثل القمح والشعير، وله ثلاثة أنواع تختلف فيما بينها في الفطر المسبب وموقع وشكل الإصابة والظروف المناخية لكل منها بحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).



ولفتت النائبة البرلمانية، إلى أن هذا المرض ينتشر في مرحلة الازدهار وهي أخطر مرحلة من الممكن أن ينتشر فيها المرض بالأقماح أو الشعير وتكون الخسائر أكبر، ويعد أخطر مرض يصيب القمح والشعير في مصر وخصوصًا الدول العربية، حيث يكون له تأثير في الجودة والكم والنوع.



وأكدت وجود شكوى من الفلاحين والمزارعين، من عدم توافر الحبوب الخاصة بمنع ذلك المرض من الانتشار في الشعير والقمح، مطالبة بالعمل على توفير الحبوب الخاصة بهذا المرض، وتوفير ذور مقاومة له في الجمعيات الزراعية، وكذلك تعويض الفلاحين عن خسائرهم.