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رئيس المجلس الأوروبي يطالب إيران بالامتثال للاتفاق النووي

الخميس 09/يناير/2020 - 01:10 م
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إيران
إيران
وكالات
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طلب رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، من الرئيس الإيراني حسن روحاني، الامتثال للاتفاق النووي.

 

وأعلنت إيران، يوم الأحد الماضي، أنها لن تلتزم بعد اليوم بالقيود المفروضة على عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم، في انتهاك لأحد التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

 

وفي وقت سابق، قالت بريطانيا، إنها تدرس مستقبل الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، بسبب عدم التزام طهران "الشديد" به.

 

وأكدت بريطانيا، أنها تدعم "خطة العمل الشاملة المشتركة" (والمعروفة إعلامياً بـ"الاتفاق النووي")، بعد أن سحبت الولايات المتحدة دعمها للاتفاق ومع تصاعد التوترات في المنطقة.

 

ودعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، قبل أيام إيران إلى التخلي عن الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاق النووي لعام 2005، بعد أن كشفت طهران في وقت سابق دخولها "المرحلة الخامسة والأخيرة" من برنامجها القاضي بخفض التزاماتها الدولية التي نص عليها الاتفاق.

 

وقالت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان مشترك "ندعو إيران لسحب كل الإجراءات التي لا تتوافق مع الاتفاق النووي".

 

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الكلمات المفتاحية

ايران المجلس الأوروبي التوترات فى المنطقة الاتفاق النووي

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