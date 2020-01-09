KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة مباراة السعودية واليابان بث مباشر مباراة السعوديةNOW كورة لايف MATCH رابط ماتش السعوديةNOW

بث مواجهة السعودية في بطولة ماس اسيا تحت 23 عام مباراة السعودية مشاهدة مباراة السعودية واليابان بث حي مباراة السعودية واليابان بث مباشر مباراة السعودية واليابان، شاهد الان مباراة السعودية بدون توقف يلتقي منتخب السعودية بقيادة المدير الفني الوطني سعد الشهري، أمام منتخب اليابان في لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.





مشاهدة مباراة السعودية واليابان بث حي مباراة السعودية واليابان بث مباشر مباراة السعودية واليابان، شاهد الان مباراة السعودية بدون توقف ويتنافس المنتخبان ضمن المجموعة الثانية من المسابقة المقامة في تايلاند، والتي انطلقت يوم 8 يناير وتستمر حتى يوم 20 من نفس الشهر.





مشاهدة مباراة السعودية واليابان بث حي مباراة السعودية واليابان بث مباشر مباراة السعودية واليابان، شاهد الان مباراة السعودية بدون توقف ويتشارك في البطولة 16 منتخبًا، والمقام في ثلاث مدن، بانكوك وبوريرام وسونجخلا.





والمنتخبات التي تتنافس ضمن نفس المجموعة، منتخبات سوريا وقطر.





تعرف على موعد مباراة منتخب السعودية ومنتخب اليابان، والقنوات الناقلة وملعب المباراة عبر السطور التالية في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وملعب المباراة.

موعد مباراة اليابان والسعودية في كأس آسيا تحت 23 سنة – تايلاند

تنطلق مباراة اليابان والسعودية في كأس آسيا تحت 23 سنة – تايلاند، في تمام الـ 15:15 توقيت القاهرة، 16:15 توقيت مكة المكرمة، 13:15 توقيت جرينتش.

ملعب مباراة اليابان والسعودية في كأس آسيا تحت 23 سنة – تايلاند

تقام مباراة اليابان والسعودية في كأس آسيا تحت 23 سنة – تايلاند، على ملعب تاماسات.

القناة الناقلة لـ مباراة اليابان والسعودية في كأس آسيا تحت 23 سنة – تايلاند

تنقل مباراة اليابان والسعودية في كأس آسيا تحت 23 سنة – تايلاند، على قناة بي إن سبورتس إتش دي 5.

معلق مباراة اليابان والسعودية في كأس آسيا تحت 23 سنة – تايلاند

يقوم بالتعليق على مباراة اليابان والسعودية في كأس آسيا تحت 23 سنة – تايلاند، المعلق الرياضي خالد الغول.



