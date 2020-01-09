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أوكرانيا: نبحث فرضية استهداف الطائرة في إيران بصاروخ

الخميس 09/يناير/2020 - 11:33 ص
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بوابة الفجر
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أعلن مجلس الأمن القومي في أوكرانيا، اليوم الخميس، أنه يبحث في احتمالات عدة في أسباب سقوط الطائرة في إيران.

وقال مجلس الأمن القومي الأوكراني، في تصريحات صحفية بثتها فضائية العربية، إنه يبحث فرضية العمل الإرهابي أو استهداف الطائرة فوق طهران بصاروخ.

وقد أفادت تقارير بوجود بقايا صاروخ بموقع الطائرة التي تحطمت في طهران.

ونقلت وكالة رويترز، عن وسائل إعلام غربية، أن طائرة ركاب أوكرانية تحطمت في طهران وعلى متنها 180 راكبا، الطائرة وهي من نوع بوينغ 737، بعد إقلاعها.

وأعلنت إيران مقتل كل من كانوا على متن الطائرة المنكوبة التي تحطمت في مطار الخميني بإيران.
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