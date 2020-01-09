ريال مدريد يفوز على فالنسيا بثلاثية ويحجز مقعدًا في نهائي السوبر الاسباني

نجح فريق ريال مدريد في بلوغ نهائي كأس السوبر الإسباني بعد تغلبه على فريق فالنسيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء بملعب "الجوهرة" بالمملكة العربية السعودية.





مبارايات السوبر الإسباني





وانطلقت مبارايات كأس السوبر الإسباني بمبارة ريال مدريد وفالنسيا في الدور قبل النهائي، وفق النظام الجديد للبطولة.





السعودية تستضيف السوبر الإسباني





وتستضيف المملكة العربية السعودية السوبر الإسباني تحت إشراف وتنظيم الهيئة العامة للرياضة، والتي ضمت هذا الحدث الكبير، لبرنامج "جودة الحياة".





الملكي يبدع في السوبر الإسباني





سيطر ريال مدريد على مجريات اللقاء أمام فالنسيا بالسوبر الإسباني على على المباراة منذ دقائقها الأولى، ليتمكن نجم الفريق الألماني كروس من تسجيل الهدف الأول "15 "من كرة ركنية سددها مخادعة استقرت في الشباك، وقبل أن ينتهي الشوط الأول، تلقى إيسكو كرة ارتطمت بدفاعات فالنسيا سددها مباشرة داخل الشباك هدفا ثانيا "39".





فوز غالي في السوبر الإسباني





وواصل الريال سيطرته على اللقاء بالشوط الثاني، وأضاف الهدف الثالث عن طريق لاعبه المميز لوكا مودريتش "65 "، وقبل أن تلفظ المباراة أفاسها الأخيرة تحصل فالنسيا على ركلة جزاء تسبب بها مدافع الريال راموس، بعد أن لامست الكرة يده تقدم لها اللاعب باريخو "90".





نهائي السوبر النهائي





وتأهل ريال مدريد رسميًا بهذا الفوز الغالي على المباراة النهائية على كأس السوبر الإسباني، المزمع إقامتها الأحد المقبل، وبانتظار الطرف الثاني، الفائز من لقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد.











