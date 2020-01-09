للتصدي لتركيا.. الجيش الليبي يعلن توسيع "الحظر الجوي"

تصدت القيادة العامة للجيش الليبي للتدخلات التركية، حيث أعلنت توسيع منطقة الحظر الجوي المعلن عنها سابقا فوق العاصمة طرابلس لتشمل مطار وقاعدة معتيقية الجوية.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، أعلن الجيش الليبي فرض الحظر الجوي فوق منطقة العمليات في العاصمة طرابلس، لكنه استثنى حينها منطقة مطار معيتيقة، نظرا للحاجات الإنسانية المحتملة.

وبحسب ما أوردت إذاعة "أر. أف. آي" الفرنسية، استغلت ميليشيات طرابلس هذا الأمر، التي قالت إن معتيقية، وهو المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية، شهد في الآونة الأخيرة حركة دؤوبة لمقاتلين قادمين من تركيا على متن رحلات طيران غير مسجلة.

وشملت المنطقة المحظورة أيضا: من المايا غرب طرابلس قرب مدينة الزاوية، وتمتد حتى مقر الكلية العسكرية للبنات سابقا، ومزرعة النعام بمنطقة تاجوراء شرقي العاصمة، ومنطقة القرة بوللي شرقي العاصمة، وجنوب شرق مدينة ترهونة، وغربا حتى أدنى معسكر الرابطة.

ويأتي قرار الجيش الليبي عقب‏‎ إسقاط منصات الدفاع الجوي التابعة له طائرة تركية مسيرة في منطقة بوقرين بمدينة ‎سرت، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.