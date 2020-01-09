Advertisements
Advertisements
Advertisements

إيران تنشر تقريرًا عن حادث تحطم الطائرة الأوكرانية

الخميس 09/يناير/2020 - 08:39 ص
Advertisements
Advertisements

نشرت هيئة الطيران الإيرانية، صباح اليوم الخميس، تقريرها المبدئي حول حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية يوم أمس الأربعاء.

 

وكشف التقرير، أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في مطار خامنئي بطهران واجهت مشكلة فنية قبل تحطمها بدقائق.

 

وبحسب التقرير، قد اشتعلت فيها النيران في الجو قبل سقوطها، كما أن المحققين الإيرانيين أرسلوا المعلومات الأولية عن الحادث إلى أوكرانيا والولايات المتحدة والسويد وكندا.

 

وأضاف التقرير، أن قائد الطائرة لم يجر أي اتصال لاسلكي للتبليغ عن حدوث موقف غير معتاد رغم دخوله الأجواء الإيرانية، مما أثار دهشة المحققين، كما أن جهازي التسجيل لحقت بهما أضرار.

 

وتحطمت طائرة ركاب أوكرانية في طهران وعلى متنها 180 راكبا، الطائرة وهي من نوع بوينغ 737، بعد إقلاعها بسبب خلل فني، وفقًا لوكالة رويترز.

 

وأعلنت إيران، مقتل جميع ركاب الطائرة، وقد جمعت جثثهم ونقلتها إلى إدارة الطب الشرعي للقيام بفحص الحمض النووي وتبين أن الطائرة كانت تقل 147 إيرانيا و32 أجنبيا، بحسب ما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

 

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نشر تقرير طائرة ركاب أوكرانية حادث تحطم الطائرة الأوكرانية ايران الطائرة الأوكرانية المنكوبة

أخبار تهمك

عاجل.. برشلونة يصدم سواريز

منذ حوالي 6 ساعات

مأزق كبير في إنتظار صفقة ريال مدريد القادمة

منذ حوالي 4 ساعات

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ يوم

الأهلي يرفض إعارة لاعب الفريق الشاب

منذ حوالي 4 ساعات

القوات المسلحة تسعد أهالي أسيوط.. تعرف على السبب

منذ حوالي 7 ساعات

بعد سخريته من اتحاد الكرة.. رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الزمالك يشكو نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. تعرف على درجات الحرارة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. بيان جديد لحكومة الوفاق الليبية

منذ حوالي 7 ساعات

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

منذ أقل من ساعة

SPORTS | تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2020 بجودة عالية HD إتش دي KSA SPORTS تردد قنوات السعودية الرياضية 1 Nilesat

منذ حوالي 10 ساعات

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان قوات الوفاق (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة للزمالك قبل مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

مصارد أمنية تكشف عن معلومات جديدة حول حادث الطائرة الأوكرانية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ يوم

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

صحيفة أمريكية تكشف عن خفايا مثيرة في سقوط طائرة إثيوبيا

بالفيديو.. لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران

عاجل.. مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

أوكرانيا تكشف سبب تحطم إحدى طائراتها في إيران

147 إيرانيا و32 أجنبيا ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة في طهران

أوكرانيا تكشف جنسيات ضحايا الطائرة المنكوبة في إيران

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:21 ص

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

03:01 ص

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان قوات الوفاق (فيديو)

03:35 ص

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. تعرف على درجات الحرارة

06:30 ص

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

04:39 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status