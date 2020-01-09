إيران تنشر تقريرًا عن حادث تحطم الطائرة الأوكرانية

نشرت هيئة الطيران الإيرانية، صباح اليوم الخميس، تقريرها المبدئي حول حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية يوم أمس الأربعاء.

وكشف التقرير، أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في مطار خامنئي بطهران واجهت مشكلة فنية قبل تحطمها بدقائق.

وبحسب التقرير، قد اشتعلت فيها النيران في الجو قبل سقوطها، كما أن المحققين الإيرانيين أرسلوا المعلومات الأولية عن الحادث إلى أوكرانيا والولايات المتحدة والسويد وكندا.

وأضاف التقرير، أن قائد الطائرة لم يجر أي اتصال لاسلكي للتبليغ عن حدوث موقف غير معتاد رغم دخوله الأجواء الإيرانية، مما أثار دهشة المحققين، كما أن جهازي التسجيل لحقت بهما أضرار.

وتحطمت طائرة ركاب أوكرانية في طهران وعلى متنها 180 راكبا، الطائرة وهي من نوع بوينغ 737، بعد إقلاعها بسبب خلل فني، وفقًا لوكالة رويترز.

وأعلنت إيران، مقتل جميع ركاب الطائرة، وقد جمعت جثثهم ونقلتها إلى إدارة الطب الشرعي للقيام بفحص الحمض النووي وتبين أن الطائرة كانت تقل 147 إيرانيا و32 أجنبيا، بحسب ما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية.