محمد عدوية ينشر صورة نادرة للعندليب عبد الحليم حافظ وأحمد عدوية

نشر الفنان محمد عدوية ، صورة قديمة لوالده والفنان الراحل عبد الحليم حافظ عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهوره .







علق"عدوية" على الصورة: "الفن زمان كان جميل والفنانين كانوا بيحبوا بعض ويغني أغانى بعض رغم أن المنافسة كانت قوية بينهم، أبويا أحمد عدوية وعبد الحليم حافظ" ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره .







وظهر في الصورة عبد الحليم حافظ وأحمد عدوية وهما علي أحد المسارح الغنائية، عندما كانوا يغنوا ويتبادلون اغانيهم مع بعض .





يشار أن الفنان الشعبي أحمد عدوية، طرح مؤخراً فيديو كليب أغنية"كلمنى"علي قناته الرسمية بموقع"يوتيوب"، ومن كلمات الأغنية مصطفي السويفي، وألحان ممدوح صلاح .