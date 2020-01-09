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محمد عدوية ينشر صورة نادرة للعندليب عبد الحليم حافظ وأحمد عدوية

الخميس 09/يناير/2020 - 08:04 ص
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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نشر الفنان محمد عدوية ، صورة قديمة لوالده والفنان الراحل عبد الحليم حافظ عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهوره .



علق"عدوية" على الصورة: "الفن زمان كان جميل والفنانين كانوا بيحبوا بعض ويغني أغانى بعض رغم أن المنافسة كانت قوية بينهم، أبويا أحمد عدوية وعبد الحليم حافظ" ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره .



وظهر في الصورة عبد الحليم حافظ وأحمد عدوية وهما علي أحد المسارح الغنائية، عندما كانوا يغنوا ويتبادلون اغانيهم مع بعض .


يشار أن الفنان الشعبي أحمد عدوية، طرح مؤخراً فيديو كليب أغنية"كلمنى"علي قناته الرسمية بموقع"يوتيوب"، ومن كلمات الأغنية مصطفي السويفي، وألحان ممدوح صلاح .
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