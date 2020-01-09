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الهاتريك الثاني في الدوري المصري يسجل بإسم جريندو

الخميس 09/يناير/2020 - 07:22 ص
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جريندو
جريندو
أمل الحلفاوي
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استطاع فريق حرس الحدود أن يفوز بثلاثية نظيفة، أمام فريق طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز، والذي أقيم مساء أمس الأربعاء.

سجل ثلاثية الحرس اللاعب محمد جريندو، الأول في الدقيقة 12، والثاني في الدقيقة 45+3، والثالث في الدقيقة 89.

يعد هذا الهاتريك الثاني في الدوري المصري الممتاز، بعد ثلاثية وليد سليمان في شباك الجونة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

جدير بالذكر أن هذه الأهداف الأولى في مسيرة اللاعب مع حرس الحدود، بعد أن خاض 10 لقاءات مع الفريق.

حرس الحدود ارتفع رصيده إلى 17 نقطة محتلاً المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 11 نقطة محتلاً المركز الثالث عشر.

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محمد جريندو جريندو الكرة المصرية الدوري المصري

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