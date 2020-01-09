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تصريحات نارية من نجم بايرن ميونيخ لـ"أشرف حكيمي"

الخميس 09/يناير/2020 - 07:19 ص
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أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
حسن شحاتة
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أشاد جوشوا كيميتش، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، بالنجم المغربي الصاعد أشرف حكيمي، المعار إلى صفوفه قادما من ريال مدريد، وذلك بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا لعام 2019، والتي أقيمت فعالياتها مساء أمس الثلاثاء.

وعلق جوشوا كيميتش على أداء أشرف حكيمي الكبير في تصريحات نقلتها صحيفة “بيلد” الألمانية قائلا: “إنه لاعب ديناميكي ونشيط جدا، ويلعب في مجموعة من المراكز دفاعيا وهجوميا”.

وتابع كيميتش تصريحاته قائلا: “لقد أظهر مستويات رائعة من الجيد أن ينضم إلينا أمثاله، إنهم يعطون الحلول ويسهلون المأمورية ويمنحون عدة خيارات تقنية وتكتيكية للمدرب”.

وعلى الرغم من إهتمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ بقدرات اللاعب الدولي المغربي، إلا أن ريال مدريد يرفض الإستغناء عن اللاعب الذي ستنتهي فترة إعارته مع دورتموند نهاية الموسم الجاري.

وكان النجم المغربي أشرف حكيمي، قد قم أداءا كبيرا مع فريقه الألماني بروسيا دورتموند، في بطولتي الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، حيث نجح في قيادة دورتموند إلى دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

والجدير بالذكر أن جائزة أفضل لاعب في أفريقيا للعام الحالي أقيمت في مدينة الغردقة على الأراضي المصرية، وتوج بها الدولي السنغالي ساديو ماني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، بينما نجح أشرف حكيمي في التتويج بأفضل لاعب شاب.

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