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هل يرحل نجم مانشستر يونايتد إلى ميلان ؟

الخميس 09/يناير/2020 - 06:49 ص
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مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن جيسي لينجارد نجم مانشستر يونايتد يعيش فترة صعبة مع الفريق وذلك بسبب الإنتقادات التي يتعرض لها بسبب آداؤه مع الفريق.

وأكدت شبكة Sport Italia الإيطالية أن لينجارد مستعداً للرحيل عن صفوف الشياطين الحمر في الفترة المقبلة من الميركاتو.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن مانشستر يونايتد عرض لينجارد البالغ من العمر 27 عاماً على ميلان الإيطالي، حيث أن الروسونيري حريص على تدعيم صفوفه.

وكشفت الصحيفة الإيطالية أن لينجارد هو من خريجي أكاديمية مانشستر يونايتد وعقد مع الشياطين الحمر حتى 2021، كما أنه قاد مانشستر يونايتد في 194 مباراة وسجل 30 هدفاً وصنع 19 هدف.

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