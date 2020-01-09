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ريال مدريد يخطط لخطف نجم إنتر ميلان

الخميس 09/يناير/2020 - 04:10 ص
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إنتر ميلان
إنتر ميلان
علاء خليف
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يسعي ناديي برشلونة وريال مدريد لتدعيم خط هجومهما بصفقة قوية خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل تقدم سن الثنائي لويس سواريز لاعب البرسا، والفرنسي كريم بنزيما لاعب الملكي.

وذكرت تقارير صحفية أن قطبي الكرة الإسبانية بدأ البحث عن مهاجم مميز للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوفهما بالموسم المقبل، ويضع الفريقين نصب أعينهما صوب المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب فريق انتر ميلان الإيطالي، وذلك بعد تألقه اللافت للأنظار في الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن نادي برشلونة لا يرغب في تجديد تعاقده مع لويس سواريز صاحب الـ 33 عامًا ويريد التحرك لحسم التعاقد مع لاوتارو مارتينيز لقيادة هجوم الفريق الكتالوني في الفترة المقبلة، وذلك بناءا على رغبة مواطنه ليونيل ميسي نجم البرسا.

وأكدت تقارير صحفية أن نادي برشلونة ابدي استعداده لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع انتر ميلان والذي تبلغ قيمت 111 مليون يورو، للتعاقد معه الصيف المقبل.

من ناحية أخري كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن اهتمام نادي ريال مدريد ايضًا بالتعاقد مع مارتينيز من أجل تدعيم خط هجومه بسبب تقدم سن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

ويتمسك نادي انتر ميلان بخدمات مهاجمه الشاب ويسعي لتعديل تعاقده خلال الفترة الحالية لتحصينه من اغراءات برشلونة وريال مدريد، وولكن الناديين الاسبانيين قد يلجأن لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب للحصول على خدماته خلال المرحلة القادمة، حال موافقة اللاعب على الانتقال لأحدهما.

وشارك لاوتارو مارتينيز في 23 مباراة مع انتر ميلان بالموسم الحالي، سجل 14 هدفًا، وصنع 3 أهداف.

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