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ليستر سيتي ضد أستون فيلا.. فرص تأهل الثعالب بعد التعادل في الكينج باور

الخميس 09/يناير/2020 - 02:55 ص
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ليستر سيتي
ليستر سيتي
أحمد عصام
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تعادل فريق ليستر سيتي مع فريق أستون فيلا المحترف في صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكينج باور ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

أهداف مباراة ليستر سيتي ضد استون فيلا :-

وسجل جليبرت هدف فريق أستون فيلا الوحيد في المباراة بالشوط الأول، وتعادل اللاعب النيجيري ايناتشو هدف التعادل لفريق ليستر سيتي في الدقيقة 74 من الشوط الثاني، وسيطر الثعالب على أحداث المباراة في وسط الملعب وأضاع لاعبو الفريق الأزرق الكثير من الفرص خلال الشوط الثاني.

وأصبحت فرص فريق أستون فيلا في التأهل أكبر من فريق ليستر سيتي والذي تعادل في ملعبه ووسط جماهيره، حيث يحتاج الفيلا في تحقيق الفوز فقط باي نتيجة على ملعب الفيلا بارك بمباراة الإياب.

ويعد لوائح الاتحاد الإنجليزي في البطولة أن الهدف لا يحتسب بهدفين في حالة التعادل من الأدوار الإقصائية، ويسعى أبناء الفيلا بارك في التأهل لدور النهائي بعد غياب البطولات في السنوات الأخيرة عن الفريق الصاعد حديثا للدوري الانجليزي الممتاز.

ونجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على حساب فريق مانشستر يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من البطولة.

أهداف مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي :-

وسجل برناردو سيلفا هدف فريق مانشستر سيتي الأول في اللقاء، وعزز رياض محرز النتيجة بالهدف الثاني، واحرز بيريرا الهدف الثالث للسيتي بالخطأ في مرماه، وقلص ماركوس راشفورد النتيجة بالهدف الوحيد لمانشستر يونايتد قبل نهاية المباراة.

ومن المقرر أن تقام مباريات النصف نهائي على شكل مباراتين ذهاب وإياب، ولكن الدور الربع نهائي كان يلعب من مواجهة واحدة فقط.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي هو بطل النسخة الماضية من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الموسم السابق، حيث حقق السيتي جميع الألقاب في البطولات الإنجليزية للمرة الأولى في تاريخ البطولات الإنجليزية.

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