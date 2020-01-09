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داليا مصطفى عن زوجها: مسجلاه على التليفون باسم شريف سلامة

الخميس 09/يناير/2020 - 02:30 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحدثت الفنانة داليا مصطفى، إلى برنامج "اسألني" الذي تعرضه قناة cbc عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت داليا مصطفى، أثناء حوارها مع "اسألني" عن سر تسمية زوجها باسم شريف سلامة، حيث قالت ضاحكة "مسجلاه شريف سلامة عشان رقمه بيطلب مني كتير فمينفعش اكتب حبي أو حبيبي".

وأضاف داليا مصطفى، أن زوجها شريف سلامة يأخذ رأيها فى أدواره والعكس.

يشار إلى أن آخر أعمال داليا مصطفى مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذي تدور أحداثه فى حقبة الخمسينات، والمسلسل من بطولة إياد نصار، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، ومي سليم، وإدوارد، وفريدة سيف النصر، وأماني كمال، وسارة عادل، ودانا حمدان، وأحمد جمال سعيد، وعمر الشناوي، وندا عادل، ومنة جلال، من تأليف أيمن سليم، وإخراج مرقس عادل، من إنتاج "سينرجي" للمنتج تامر مرسي.
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الكلمات المفتاحية

داليا مصطفى حواديت الشانزلزيه

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