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تطورات جديدة في أزمة زوج نانسي عجرم وقتيل الفيلا

الخميس 09/يناير/2020 - 02:31 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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لقي الشاب السوري محمد حسن موسى مصرعه على يد زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي هاشم وذلك بعدما داهم الفيلا الخاصة بهم وحاول التهجم عليه هو وبناته في منتصف الليل بحسب ماقاله د.فادي في التحقيقات.

وصرح والد الشاب القتيل في لقاء له ببرنامج the insider أن الفيديوهات الموجودة للحظة دخول إبنه للفيلا بها شئ غير منطقي وذلك لأن فيلا نجمة كبيرة بقيمة نانسي عجرم كيف لها أن تكون خالية من الحراسة.

جدير بالذكر أن نانسي عجرم كانت قد عقدت مؤتمرا صحفيا في منزلها بعد الإفراج عن زوجها لتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بهذه الليلة المشؤومة.
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الكلمات المفتاحية

زوج نانسى عجرم الدكتور فادي الهاشم

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