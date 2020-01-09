داليا مصطفى عن أدوار الإغراء.. أنا ممكن أعملها ولكن بشرط



تحدثت الفنانة داليا مصطفى إلى برنامج "اسألني" الذي تعرضه قناة cbc عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت داليا مصطفى أثناء حوارها مع "اسألني":"أنا ممكن أعمل أدوار إغراء ولكن معملش حاجة تغري الناس أو تجرح مشاعرهم، زي هند رستم كانت بتعمل إغراء وأنا مكسفش أفرج ولادي عليه".





وقالت "داليا" عن الفنانات اللتان خلعن الحجاب وعادوا إلى التمثيل مرة أخري حرية شخصية وهذا شيء لا يعنيها.



يذكر أن آخر أعمال داليا مصطفي مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذي تدور أحداثه فى حقبة الخمسينات، والمسلسل من بطولة إياد نصار، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، ومي سليم، وإدوارد، وفريدة سيف النصر، وأماني كمال، وسارة عادل، ودانا حمدان، وأحمد جمال سعيد، وعمر الشناوي، وندا عادل، ومنة جلال، من تأليف أيمن سليم، وإخراج مرقس عادل، من إنتاج "سينرجي" للمنتج تامر مرسي.