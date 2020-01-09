داليا مصطفى عن ياسمين صبري: فيها مقاييس المرأة الجميلة

تحدثت الفنانة داليا مصطفى، إلى برنامج "إسألني" الذي تعرضه قناة cbc عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأوضحت الفنانة داليا مصطفى، خلال حوارها مع "اسألني" أن الفنانة ياسمين صبري هي الفنانة التي تمتلك كل مقاييس المرأة الجميلة.



وأضافت داليا مصطفى، أنها لا تستطيع الحكم على نسبة جمالها فالناس هي التي تقيم جمال كل شخص وأن الجمال بالنسبة لها شيء نسبي.





يشار إلى أن آخر أعمال داليا مصطفى مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذي تدور أحداثه فى حقبة الخمسينات، والمسلسل من بطولة إياد نصار، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، ومي سليم، وإدوارد، وفريدة سيف النصر، وأماني كمال، وسارة عادل، ودانا حمدان، وأحمد جمال سعيد، وعمر الشناوي، وندا عادل، ومنة جلال، من تأليف أيمن سليم، وإخراج مرقس عادل، من إنتاج "سينرجي" للمنتج تامر مرسي.