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باريس سان جيرمان يدك شباك سانت اتيان بسداسية ليتأهل إلي نصف نهائي كأس فرنسا

الخميس 09/يناير/2020 - 01:42 ص
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باريس سان جير مان
باريس سان جير مان
وكالات
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سجل فريق باريس سان جيرمان، نصف دستة أهداف في شباك نظيره سانت إيتيان الفرنسي مقابل هدف، في ربع نهائي كأس الرابطة الفرنسية وحسموا التأهل للدور نصف النهائي.

وافتتح ماورو إيكاردي التسجيل لسان جيرمان بهدف مبكر في الدقيقة الثانية، ثم أضاف نيمار دا سيلفا هدفًا ثانيًا في الدقيقة 39.

في الدقيقة 44 سجل جيسي مولين هدفًا بالخطأ في مرماه ومنح باريس سان جيرمان الهدف الثالث.

وواصل سان جيرمان هجومه، وسجل إيكاردي هدفًا ثانيًا له ورابع لفريقه في الدقيقة 49.

ثم أحرز إيكاردي الهاتريك وأضاف هدف خامس لسان جيرمان في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 67 سجل كيليان مبابي الهدف السادس، وهدف سانت إيتيان الوحيد سجله يوهان كاباي في الدقيقة 71.

انتهت المباراة بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة (6-1)، وتأهل للدور نصف النهائي.

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