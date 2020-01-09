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الزمالك يطلق تحذير شديد اللهجة بسبب فرجاني ساسي

الخميس 09/يناير/2020 - 01:38 ص
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فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
الفجر الرياضي
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تعجب نجل رئيس نادي الزمالك أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالقلعة البيضاء، من الشائعات التي ترددت حول هروب الدولي التونسي فرجاني ساسي، عند سفره إلى تونس عقب مباراة أسوان، مشيرًا إلى أن هذه الأنباء غير صحيحة، وتؤكد أن هناك حمله ممنهجة ضد نادي الزمالك.

وصرح أمير لموقع النادي الرسمي:" فرجاني عاد في موعده للانتظام مع الزمالك في تدريبات الفريق، الأمر الذي يؤكد أن كل ما تردد في الأيام الماضية من خيال البعض".

وأكمل منصور حديثه:" ساسي حينما قرر السفر إلى تونس، حصل على إذن مسبق من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بجانب الحصول على إذن من إدارة الكرة وبعد أن أنهى إجازته عاد مباشرة إلى القاهرة للانتظام مع الزمالك في التدريبات والمباريات".

وبعث أمير مرتضي، رسالة تحذير شدشة اللهجة لمن يتحدثون عن مساعي ساسي للرحيل عن الزمالك، بأن تواجد اللاعب في التدريبات حاليا هو أبلغ رد على الشائعات التي أكدت رحيله عن الفريق، منوهاً إلى أن اللاعب كان موقوفًا في مباراة طنطا الأخيرة بالدوري الممتاز، ووجدت إدارة النادي أنه هناك رغبة منه في السفر للاطمئنان على أسرته.

وأتم المشرف العام على الكرة بالنادي الأبيض، تصريحاته بأن ساسي متواجد مع الفريق ومستعد لمباراة زيسكو المقبلة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة المقبلة.
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