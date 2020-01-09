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عاجل.. الزمالك يشكو نجم الأهلي

الخميس 09/يناير/2020 - 01:19 ص
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مرتضي منصور
مرتضي منصور
عبد القادر عرابي
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تقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية اليوم لإتحاد كرة القدم المصري، ضد لاعبه السابق ولاعب الأهلي الحالي محمود عبد المنعم كهربا.

ويستند الزمالك في شكواه، على هروب اللاعب من الفريق والسفر للإنضمام لفريق ديسبورتيو أفيس البرتغالي، دون علم إدارة النادي الأبيض.

كما أضافت الشكوى، أن كهربا مرتبط بعقد رسمي وموثق مع الزمالك، وبالتالي لا يحق له الهروب دون علم النادي، ومن ثم التوقيع مع أفيش ومنه للنادي الأهلي.

وتم إرفاق صورة من محضر تحقيق في واقعة هروب اللاعب وتوقيعه للأهلي، في خطوة تصاعدية جديدة ضد النجم الدولي.

ووقع كهربا مع الأهلي في شهر ديسمبر الماضي بعد فسخ تعاقده مع النادي البرتغالي، حيث يستند كهربا على أن عقده مع الزمالك في الموسم الماضي غير موثق.

وأنهى الأهلي إجراءات قيد كهربا أفريقيا، وتم إدارج إسمه في البعثة المسافرة لزيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم ستارز في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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الكرة المصرية الان الزمالك الدوري المصري الاهلي

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