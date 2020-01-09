مفاجأة.. برشلونة يخطط لرحيل نجم الفريق ويحدد البديل

يخطط مسئولو نادي برشلونة الإسباني حاليا لبيع نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بل وحدد النادي البديل المناسب له الفترة القادمة.





برشلونة يخطط لبيع أومتيتي





وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة نادي برشلونة تتوقع رحيل الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع الفريق عن النادي في هذا الشتاء.





وذكرت الصحيفة أن نادي برشلونة يريد رحيل أومتيتي بسبب كثرة إصاباته في الفترة الأخيرة وعدم استفادة الفريق منه.





ويوجد العديد من الأندية التي تريد التعاقد مع أومتيتي في حالة رحيله عن نادي برشلونة أبرزها نادي ميلان الإيطالي ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.





برشلونة يحدد بديل مفاجأة لأومتيتي





وحسب ما أشارت إليه التقارير الصحفية فإن نادي برشلونة حدد بالفعل بديل أومتيتي في حالة رحيله عن الفريق وهو الفرنسي دايوت أوباميكانو مدافع نادي لايبزيج الألماني.





وسيدخل نادي برشلونة في مفاوضات مع أوباميكانو في الفترة القادمة حيث يرى مسئولو النادي أن اللاعب يملك قدرات عالية في الدفاع ويلقبونه بأنه "راموس" الجديد.





مشاركات أوباميكانو مع نادي لايبزيج هذا الموسم





وقد شارك دايوت أوباميكانو والبالغ من العمر21 عام في 19 مباراة حتى الآن مع نادي لايبزيج خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.