لهذا السبب داليا مصطفى تتصدر تريند جوجل

تصدرت الفنانة داليا مصطفى، منذ ساعات قائمة مؤشرات البحث بجوجل وذلك بعد نجاحها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي يعرض حاليا عبر شاسة Dmc دراما.









وتعتبر داليا مصطفى، من أشهر الفنانات المتواجده حاليا على الساحة الفنية، حيث أنها قدمت العديد من الأعمال الناجحة بمشوار ها الفني.







مسلسل " حواديت الشانزلزية" وفيه تجسد الفنانة داليا مصطفى أنها زوجة إياد نصار وهو من فئة الباشوات ويعمل مدير بنسيون، وتقام بينهما قصة حب كبيرة ولكنهما يتفاجئ بعد أن يعرفوا أنهما لا يستطيعا الانجاب، وتعلم "داليا" أن زوجها يعشق حياة الكباريهات والسهر في شارع عماد الدين مما يأثر عليه فى الكثير من الأزمات والمشاكل بعد خيانته لها، ثم يقتتل وتهتم زوجته بقتله.





وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد .