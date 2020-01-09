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أول تعليق من زيدان بعد الفوز على فالنسيا بثلاثية في السوبر الإسباني

الخميس 09/يناير/2020 - 12:19 ص
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زيدان
زيدان
أحمد عصام
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عبر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن سعادته البالغة بعد الفوز على فريق فالنسيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي : "لقد دخلنا المباراة جيدًا، ونحن نسعى دائمًا للقيام بأشياء مختلفة في النهائي يمكن أن تكون الامور مختلفة، ‏وأهم شيء بالنسبة لنا هو الاداء الكبير الذي قدمناه".

وأضاف عن جاريث بيل : "في الوقت الحالي بيل غير جاهز ولم يتدرب طوال الأسبوع، وعليك أن تتحدث مع الأطباء بشأن ذلك، والشيء المهم هو أولئك الذين هم هنا وماذا فعلوا".

وواصل : "أعتقد أن يوفيتش قدم مباراة جيدة، وهو يعمل بجد لكن الأمر ليس سهلًا عندما لا تلعب كثيرًا، ولا أعرف ما إذا كانت أفضل نسخة لنا ولكن يمكننا أن نكون سعداء بما قدمناه".

وتابع : "أنا سعيد لإيسكو لديه شخصية وهو يريد أن يلعب، والآخرين على حد سواء فإنهم يُظهرون ذلك، ونحاول أن نكون جميعًا على نفس المستوى وسنستمر هكذا".
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زيدان ريال مدريد فالنسيا والريال ريال مدريد الكرة العالمية الدوري الفرنسي

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