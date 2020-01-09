أخر تحديث.. أسعار العملات اليوم الخميس 9-1-2020
متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري
اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.9976 جنيهًا
للشراء 16.1189 جنيهًا للبيع
متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.8021 جنيهًا للشراء 18.9387 جنيهًا
للبيع
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.9792 جنيهًا للشراء 21.1415
جنيهًا للبيع
متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.4567 جنيهًا للشراء 16.5883
جنيهًا للبيع
متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.7131 جنيهًا للشراء 14.8288
جنيهًا للبيع
اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
سعر الريال سعودي 4.2640 جنيهًا للشراء 4.2972
جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم
دينار كويتي 52.7363 جنيهًا للشراء 53.1537
جنيهًا للبيع
سعر الدرهم الإماراتى اليوم
درهم اماراتى 4.3553 جنيهًا للشراء 4.3886
جنيهًا للبيع
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم
اليوان الصيني 2.3040 جنيهًا للشراء 2.3225
جنيهًا للبيع
متوسط سعر العملات اليوم فى مصر
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
دولار أمريكي
|
15.9976
|
16.1189
|
يورو
|
17.8021
|
18.9387
|
جنيه إسترليني
|
20.9792
|
21.1415
|
فرنك سويسري
|
16.4567
|
16.5883
|
100 ين ياباني
|
14.7131
|
14.8288
|
ريال سعودي
|
4.2640
|
4.2972
|
دينار كويتي
|
52.7363
|
53.1537
|
درهم اماراتي
|
4.3553
|
4.3886
|
اليوان الصيني
|
2.3040
|
2.3225