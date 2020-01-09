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أخر تحديث.. أسعار العملات اليوم الخميس 9-1-2020

الخميس 09/يناير/2020 - 12:10 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات اليوم

تباين أداء أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه في مستهل التعاملات اليوم الخميس، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.

أسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري

سعر العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري

متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.9976 جنيهًا للشراء 16.1189 جنيهًا للبيع

 

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم

اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.8021 جنيهًا للشراء 18.9387 جنيهًا للبيع

 

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

جنيه إسترليني 20.9792 جنيهًا للشراء 21.1415 جنيهًا للبيع

 

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر

فرنك سويسري 16.4567 جنيهًا للشراء 16.5883 جنيهًا للبيع

 

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري

100 ين ياباني 14.7131 جنيهًا للشراء 14.8288 جنيهًا للبيع

 

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

سعر الريال سعودي 4.2640 جنيهًا للشراء 4.2972 جنيهًا للبيع

 

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم

دينار كويتي 52.7363 جنيهًا للشراء 53.1537 جنيهًا للبيع

 

سعر الدرهم الإماراتى اليوم

درهم اماراتى 4.3553 جنيهًا للشراء 4.3886 جنيهًا للبيع

 

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم

اليوان الصيني 2.3040 جنيهًا للشراء 2.3225 جنيهًا للبيع

 

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر

العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

15.9976

16.1189

يورو

17.8021

18.9387

جنيه إسترليني

20.9792

21.1415

فرنك سويسري

16.4567

16.5883

100 ين ياباني

14.7131

14.8288

ريال سعودي

4.2640

4.2972

دينار كويتي

52.7363

53.1537

درهم اماراتي

4.3553

4.3886

اليوان الصيني

2.3040

2.3225

 

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