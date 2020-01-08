السلطات الكردية بشمال شرق سوريا تطلق سراح 34 عنصراً من "داعش"





حسين سلمو





أطلقت إدارة الحكم الذاتي الكردية في شمال وشرق سوريا، سراح 34 عضوًا من تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الأربعاء، وفقًا لوكالة "رودو الكردية".ويأتي ذلك بعد الإفراج السابق عن 300 شخص آخرين لهم صلات بالجماعة المتطرفة، بعد دعوة من زعماء القبائل العربية في أواخر عام 2019 لتحرير أعضاء الجماعة، الذين لم يشاركوا في قتل مقاتلي القوات الديمقراطية السورية؛ حيث قوات سوريا الديمقراطية هي العنصر العسكري في الغالب الكردي لإدارة شمال وشرق سوريا.ودعت مجموعة من زعماء القبائل العربية والموقعين من محافظة دير الزور بشرق سوريا، قوات الدفاع الذاتي المتعددة الأعراق في 20 ديسمبر إلى إطلاق سراح جميع النساء والأطفال المحتجزين في المخيمات بسبب "الظروف الصعبة" التي تواجهها المخيمات، ووصفت النساء بأنهن يمثلن "شرف وكرامة القبائل العربية".وبعد أسبوع واحد، زار وفد من شمال وشرق سوريا، محافظة دير الزور والتقى بالزعماء العرب.وقال بيان لشمال وشرق سوريا: إن "الاجتماع كان هو الاستماع إلى الناس ومطالبهم وفتح المجال لنقدهم وملاحظاتهم المتعلقة بأداء المجلس المدني؛ لتقييم الأعمال المنجزة من جانبه خلال السنوات الماضية، والوقوف على الإقتراحات الشعبية للمشاريع العام المقبل".كما يوجد حالياً أكثر من 10000 عضو من داعش في سجون قوات سوريا الديمقراطية، بمن فيهم الأعضاء الذين أتوا من خارج سوريا.وقال قائد المجلس العسكري في الحسكة في قوات سوريا الديمقراطية، للصحفيين في وقت سابق من اليوم، إنهم أطلقوا سراح 34 من عناصر داعش، "الذين لم يلقوا دماء شهدائنا على أيديهم".وأضاف، نحن كقوات ديمقراطية سورية قررنا إطلاق سراح الأشخاص الذين لم يلقوا دماء شهدائنا على أيديهم ولم يقاتلوهم، وسلموهم إلى زعماء العشائر وكبار الشخصيات.وأوضح سالمو أيضًا، أن الزعماء القبليين "وعدونا بعدم السماح لهؤلاء الأشخاص بضم صفوفهم الذين يقاتلون ضد الإنسانية مثل تنظيم القاعدة وداعش"، مستخدمين الاختصار العربي لداعش.وحتى الآن تم إطلاق سراح حوالي 850 من أعضاء داعش بواسطة قوات سوريا الديمقراطية، وقال القائد ان 500 منهم اطلق سراحهم العام الماضي.كما سيطر مقاتلو تنظيم داعش على مساحات شاسعة من الأراضي السورية في عام 2014، لكن بدعم من التحالف العالمي ضد داعش، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة على باغوز، آخر معقل للمتشددين في محافظة دير الزور، في مارس 2019.واعتقلت القوات التي يقودها الأكراد الآلاف من مقاتلي داعش في القتال، وأرسلت عائلات المسلحين إلى معسكر الهول في محافظة الحسكة.