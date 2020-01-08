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أخبار برشلونة اليوم: ريال مدريد يحارب البرسا على أهم صفقاته ورصد صفقتين من العيار الثقيل وطلب جديد من ميسي لإدارة الفريق

الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:10 م
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أخبار برشلونة اليوم
أخبار برشلونة اليوم
أحمد عصام
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شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى توابع تعادل البارسا مع فريق إسبانيول بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين في ديربي مدينة كتالونيا بالدوري الإسباني.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء الموافق 8 - 1 - 2020 :-

- مفاجأة.. نجم برشلونة يكشف سر الرحيل عن كامب نو

كشف واحد من نجوم نادي برشلونة الإسباني عن سبب اتخاذه قرار الرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وأكد الإسباني كارليس ألينيا لاعب وسط نادي برشلونة أن إرنستو فالفيردي مدرب الفريق هو من تسبب في إتخاذه قرار الرحيل عن صفوف النادي.

- ريال مدريد يحارب برشلونة على أهم صفقة

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ريال مدريد مدريد مهتم ببلاوتارو مارتينيز، من أجل تدعيم خط هجومه على الرغم من أن إنتر لا يرحب ببيع مهاجمه الأرجنتيني، إلا أن اللاعب يملك شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 111 مليون يورو، وفي الوقت نفسه يجري ممثلو لاوتارو محادثات مع مسؤولي إنتر من أجل تعديل عقد مارتينيز، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق الإيطالي.

- برشلونة يرصد صفقتين من العيار الثقيل

اكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية على أن برشلونة وضع ثنائي إنتر ميلان المهاجم لوتارو مارتينيز والمدافع سكريناير على طاولة التعاقدات الصيفية، ويدرس برشلونة التعاقد مع سكريناير لدعم دفاع الفريق في ظل انتشار أنباء عن رحيل الثنائي صامويل أومتيتي وتوديبو عن الفريق في ظل عدم احتياج فالفيردي مدرب الفريق للثنائي.

- راحة داخل أتليتكو مدريد بسبب غياب نجم البارسا في السوبر

أشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "الآس"، إن أتليتكو مدريد إرتاح من كابوس شتيجن في السوبر الاسباني، حيث أن سيميوني ولاعبيه تنفسوا الصعداء، بعد ان علموا بغياب العملاق الألماني بسبب الاصابة في الركبة، ولا يسمى أتليتيكو ما فعله الحارس الألماني في الخسارة أمام البارسا مؤخرا في ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد، حيث انقذ أكثر من هدف محقق للروخوبلانكوس.

- ميسي يضغط على إدارة برشلونة لتجديد عقد سواريز

ألمح لويس سواريز مؤخراً عن إمكانية تجديد عقده مع برشلونة، حينما قال في مقابلة صحافية: "سعيد للغاية في النادي، حصلت دائماً على أقصى درجات الدعم، الأرقام والإحصائيات تدعمني، وأعتقد أنني على علم بذلك، وعندما سنتحدث سنصل إلى اتفاق جيد"، وأعلنت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن ليونيل ميسي الذي لا تزال قراراته مؤثرة داخل مجلس إدارة برشلونة، سيوفر دعماً كبيراً لسواريز، لتمديد عقده مع النادي الذي سينتهي في يونيو 2021.

- خطوة تفصل فالفيردي عن معادلة رقم جوارديولا التاريخي

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن فالفيردي في حالة نجاحه في تحقيق بطولة السوبر الإسباني مع برشلونة سيعادل رقم جوارديولا وكرويف بالحصول على اللقب ثلاثة مرات، واشارت الصحيفة إلى أن فالفيردي حقق اللقب من قبل مرة مع برشلونة ومرة مع بيلباو وفي انتظار تحقيق الثلاثية خلال البطولة المقامة في المملكة العربية السعودية.

- برشلونة يرغب في ضم موهبة البرازيل

قالت شبكة جلوبوسبورت العالمية ان ادارة نادي برشلونة الاسباني أجرت مباحثات بشأن التعاقد مع الموهبة البرازيلية فرنانديز، الذي استهل مشواره مع نادي بالميراس البرازيلي على مقاعد البدلاء مع المدربين السابقين سكولاري ومينيزيس، قبل أن يحجز مكانه كأساسي مع آندري لوبيس وفانديرلي لوكسمبورجو في الفترة الأخيرة.

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