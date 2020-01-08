انطلاق صفارات الإنذار داخل المنطقة الخضراء في بغداد

وكان الحرس الثوري الإيراني قال، في بيان، فجر الأربعاء، إنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض–أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق، دون الإعلان عن أي خسائر بشرية، فيما أوضح الجانب الأمريكي أن الأضرار المادية محدودة.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي، أن الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدتين عسكريتين بالعراق، لم يصب أي أمريكي، مؤكدا أن واشنطن سوف تفرض مزيدا من العقوبات ردا على هذا الهجوم الصاروخي.

من جانب آخر، قالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن مسؤولين بإدارة ترامب يعتقدون أن إيران تعمدت تفادي مناطق تمركز الجنود الأمريكيين خلال هجماتها الصاروخية.

وأشاروا إلى أن إيران ربما تكون قد اختارت إرسال رسالة بدلاً من المجازفة بعمل قد يدفع الإدارة الأمريكية إلى القيام برد عسكري واسع النطاق، ما يعزز القول بأنها إشارة محتملة لإدارة ترامب بأن طهران تبحث عن التهدئة.