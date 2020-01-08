Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة ريال مدريد ضد الفائز من برشلونة وأتلتيكو مدريد في نهائي السوبر الإسباني

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:56 م
Advertisements
ريال مدريد
ريال مدريد
حسام مجدي
Advertisements
استطاع نادي ريال مدريد الإسباني أن يفوز على نظيره نادي فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

ملخص مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في كأس السوبر الإسباني
وسجل أهداف نادي ريال مدريد الثلاثة كل من توني كروس في الدقيقة 15 وإيسكو في الدقيقة 39 ولوكا مودريتش في الدقيقة 65 وأضاع لاعبي ريال مدريد العديد من الفرص الأخرى وسط أداء ضعيف من لاعبي فالنسيا الذين تمكنوا من تسجيل هدف في الدقيقة 92 عن طريق ركلة جزاء سجلها باريخو لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة يحسم نادي ريال مدريد رسميا صعوده للدور النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة في كأس السوبر الإسباني
ويتبقى لعب المباراة الثانية في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني بين نادي برشلونة ونادي أتلتيكو مدريد غدا الخميس.

وسيواجه نادي ريال مدريد الفائز من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد ليواجه يوم الأحد الموافق 12 يناير في الدور النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد في الدوري الإسباني
وسيواجه نادي ريال مدريد نظيره نادي إشبيلية عقب الانتهاء من بطولة كأس السوبر الإسباني وذلك يوم السبت الموافق 18 يناير الجاري ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة ريال مدريد مباراة ريال مدريد القادمة ريال مدريد وبرشلونة ريال مدريد برشلونة السوبر الإسباني

أخبار تهمك

عاجل.. سقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية ببغداد

منذ ساعة الا ربع

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الأربعاء 8 / 1 / 2020 كأس السوبر الإسباني قناة مفتوحة

الآن

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ يوم

SPORTS | تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2020 بجودة عالية HD إتش دي KSA SPORTS تردد قنوات السعودية الرياضية 1 Nilesat

منذ ثلث ساعة

صدمة للزمالك قبل مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الأربعاء: الزمالك يتهم كهربا بالهروب.. وعرض ضخم لضم إليكي.. الأهلي ينافس برشلونة على هذه الصفقة

منذ ساعة و نصف

أول تعليق رسمي من طارق حامد بعد خسارة لقب الأفضل في إفريقيا (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

الجيش الليبي يعلن توسيع منطقة الحظر الجوي فوق طرابلس

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: موعد إنطلاق قناة الزمالك.. نجم الفريق يدرس الرحيل.. موعد مباراة الزمالك في دوري أبطال إفر

منذ ساعة و 14 دقيقة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ يوم

بعد سخريته من اتحاد الكرة.. رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي ينافس برشلونة على مهاجم الملعب (شاهد مهاراته)

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الزمالك يفكر في الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة ريال مدريد ضد الفائز من برشلونة وأتلتيكو مدريد في نهائي السوبر الإسباني

منذ أقل من ساعة

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

منذ يوم

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بكأس السوبر والقنوات الناقلة لها

موعد مباراة ريال مدريد اليوم| ريال مدريد ضد فالنسيا في كأس السوبر الإسباني REAL MADRID VS VALENCIA

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم | بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا رابط مباشر KSA Sport

Watch Live| بث مباشر ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الاسباني في السعودية.. يلا شوت ksa hd

بدون تقطيع Live| مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر في كأس السوبر الاسباني.. يلا شوت مباشر KSA 1

Watch REAL| بث مباشر ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الاسباني في السعودية.. يلا كورة LIVE

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:03 م

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الأربعاء 8 / 1 / 2020 كأس السوبر الإسباني قناة مفتوحة

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

03:00 م

أخبار الأهلي اليوم الأربعاء: الزمالك يتهم كهربا بالهروب.. وعرض ضخم لضم إليكي.. الأهلي ينافس برشلونة على هذه الصفقة

10:18 م

أول تعليق رسمي من طارق حامد بعد خسارة لقب الأفضل في إفريقيا (صورة)

07:33 م

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

05:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status