موعد مباراة ريال مدريد ضد الفائز من برشلونة وأتلتيكو مدريد في نهائي السوبر الإسباني

استطاع نادي ريال مدريد الإسباني أن يفوز على نظيره نادي فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية.





ملخص مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في كأس السوبر الإسباني

وسجل أهداف نادي ريال مدريد الثلاثة كل من توني كروس في الدقيقة 15 وإيسكو في الدقيقة 39 ولوكا مودريتش في الدقيقة 65 وأضاع لاعبي ريال مدريد العديد من الفرص الأخرى وسط أداء ضعيف من لاعبي فالنسيا الذين تمكنوا من تسجيل هدف في الدقيقة 92 عن طريق ركلة جزاء سجلها باريخو لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.





وبهذه النتيجة يحسم نادي ريال مدريد رسميا صعوده للدور النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.





موعد مباراة ريال مدريد القادمة في كأس السوبر الإسباني

ويتبقى لعب المباراة الثانية في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني بين نادي برشلونة ونادي أتلتيكو مدريد غدا الخميس.





وسيواجه نادي ريال مدريد الفائز من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد ليواجه يوم الأحد الموافق 12 يناير في الدور النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.





موعد مباراة ريال مدريد في الدوري الإسباني

وسيواجه نادي ريال مدريد نظيره نادي إشبيلية عقب الانتهاء من بطولة كأس السوبر الإسباني وذلك يوم السبت الموافق 18 يناير الجاري ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.



