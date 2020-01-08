الرئيس العام لشؤون الحرمين يشيد بالأجهزة الأمنية عقب القبض على إرهابي





أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، مساء اليوم الأربعاء، بالانجاز العظيم الذى حققته الأجهزة الأمنية بالمملكة العربية السعودية من القبض على أحد العناصر الإرهابية بالمنطقة الشرقية؛ لتورطه في استهداف دورية أمنية وإطلاق النار على رجال الأمن.





وأكد الدكتور عبدالرحمن السديس، على أن هذا الإنجاز تم بفضل الله، ثم بجهود قادة البلاد في مجابهة فئات من الحاقدين على المملكة؛ لتمتعها بخصائص فريدة والتزامها منهج الوسطية والاعتدال في كل شؤونها.





كما لفت إلى أن نجاح المملكة في التصدي لظاهرة الإرهاب يأتي عن تجربة رائدة تحظى بكل التقدير دولياً ومحلياً لمعالجتها الناجحة.





وكان المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، قد صرح، بأنه إلحاقاً للبيان المعلن عنه بتاريخ 30 أكتوبر 2016، المتضمن الإعلان عن عدد من المطلوبين أمنياً، الذين قاموا باستهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن ومرافق ومنشآت أمنية واقتصادية في المنطقة الشرقية، وعددهم (9) أشخاص ومنهم المطلوب على تلك القائمة: محمد بن حسين علي آل عمار.

وقال المتحدث الرسمي: تمكنت الجهات الأمنية برئاسة أمن الدولة السعودية، صباح يوم أمس الثلاثاء، من تحديد أحد الأوكار الإرهابية، وهو يقع بحي البحاري في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، وكان يوجد بداخله المطلوب المذكور والمتورط في الكثير من الجرائم الإرهابية، وعند توجيه النداء له لتسليم نفسه بادر بإطلاق النار على رجال الأمن، مما اقتضى التعامل معه وفق ما يتطلبه الموقف ما أسفر عن إلقاء القبض عليه دون أن يصاب أحد من الساكنين أو المارة أو رجال الأمن بأي أذى، وقد ضُبط بحوزته على أسلحة متنوعة ومبلغ مالي.

وجددت رئاسة أمن الدولة السعودية الدعوة لبقية المطلوبين للمبادرة بتسليم أنفسهم وعدم التمادي في غيهم، كما أهابت في الوقت ذاته بكافة المواطنين والمقيمين بالمبادرة في الإبلاغ عبر هاتف مركز البلاغات الأمنية (990) بأي معلومات تتوفر لديهم عن أي من المطلوبين أمنياً أو أي أنشطة إرهابية يشتبه بها.



