Advertisements
Advertisements
Advertisements

الرئيس العام لشؤون الحرمين يشيد بالأجهزة الأمنية عقب القبض على إرهابي

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:41 م
Advertisements
الرئيس العام لشؤون الحرمين - الشيخ السديس
الرئيس العام لشؤون الحرمين - الشيخ السديس
الفجر السعودي
Advertisements

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، مساء اليوم الأربعاء، بالانجاز العظيم الذى حققته الأجهزة الأمنية بالمملكة العربية السعودية من القبض على أحد العناصر الإرهابية بالمنطقة الشرقية؛ لتورطه في استهداف دورية أمنية وإطلاق النار على رجال الأمن.

وأكد الدكتور عبدالرحمن السديس، على أن هذا الإنجاز تم بفضل الله، ثم بجهود قادة البلاد في مجابهة فئات من الحاقدين على المملكة؛ لتمتعها بخصائص فريدة والتزامها منهج الوسطية والاعتدال في كل شؤونها.

كما لفت إلى أن نجاح المملكة في التصدي لظاهرة الإرهاب يأتي عن تجربة رائدة تحظى بكل التقدير دولياً ومحلياً لمعالجتها الناجحة.

وكان المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، قد صرح، بأنه إلحاقاً للبيان المعلن عنه بتاريخ 30 أكتوبر 2016، المتضمن الإعلان عن عدد من المطلوبين أمنياً، الذين قاموا باستهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن ومرافق ومنشآت أمنية واقتصادية في المنطقة الشرقية، وعددهم (9) أشخاص ومنهم المطلوب على تلك القائمة: محمد بن حسين علي آل عمار.

وقال المتحدث الرسمي: تمكنت الجهات الأمنية برئاسة أمن الدولة السعودية، صباح يوم أمس الثلاثاء، من تحديد أحد الأوكار الإرهابية، وهو يقع بحي البحاري في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، وكان يوجد بداخله المطلوب المذكور والمتورط في الكثير من الجرائم الإرهابية، وعند توجيه النداء له لتسليم نفسه بادر بإطلاق النار على رجال الأمن، مما اقتضى التعامل معه وفق ما يتطلبه الموقف ما أسفر عن إلقاء القبض عليه دون أن يصاب أحد من الساكنين أو المارة أو رجال الأمن بأي أذى، وقد ضُبط بحوزته على أسلحة متنوعة ومبلغ مالي.

وجددت رئاسة أمن الدولة السعودية الدعوة لبقية المطلوبين للمبادرة بتسليم أنفسهم وعدم التمادي في غيهم، كما أهابت في الوقت ذاته بكافة المواطنين والمقيمين بالمبادرة في الإبلاغ عبر هاتف مركز البلاغات الأمنية (990) بأي معلومات تتوفر لديهم عن أي من المطلوبين أمنياً أو أي أنشطة إرهابية يشتبه بها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

السديس الرئيس العام لشؤون الحرمين الحرمين الأجهزة الأمنية إرهابي

أخبار تهمك

صدمة للزمالك قبل مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

SPORTS | تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2020 بجودة عالية HD إتش دي KSA SPORTS تردد قنوات السعودية الرياضية 1 Nilesat

منذ 18 دقيقة

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الأربعاء 8 / 1 / 2020 كأس السوبر الإسباني قناة مفتوحة

الآن

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

موعد مباراة ريال مدريد ضد الفائز من برشلونة وأتلتيكو مدريد في نهائي السوبر الإسباني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي ينافس برشلونة على مهاجم الملعب (شاهد مهاراته)

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ يوم

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: موعد إنطلاق قناة الزمالك.. نجم الفريق يدرس الرحيل.. موعد مباراة الزمالك في دوري أبطال إفر

منذ ساعة و 12 دقيقة

بعد سخريته من اتحاد الكرة.. رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

منذ يوم

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. نجم الزمالك يفكر في الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الأربعاء: الزمالك يتهم كهربا بالهروب.. وعرض ضخم لضم إليكي.. الأهلي ينافس برشلونة على هذه الصفقة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. سقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية ببغداد

منذ ساعة الا ربع

الجيش الليبي يعلن توسيع منطقة الحظر الجوي فوق طرابلس

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق رسمي من طارق حامد بعد خسارة لقب الأفضل في إفريقيا (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

سبق - السعودية | أمن الدولة يعلن مقتل ثلاثة مطلوبين أمنيًا في القطيف

السعودية: مقتل اثنين مطلوبين أمنياً والقبض على آخرين في عملية استباقية

تعرف علي ماجد عبد الرحيم الإرهابي الذي قتله أثناء القبض عليه

الشيخ عبدالرحمن السديس: رجال حرس الحدود علي أجر عظيم

أمن الدولة السعودي يصدر بياناً عاجلاً بشأن الخلايا الإرهابية

أمن الدولة تُسقط خلايا إيران الإرهابية بالقطيف

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:03 م

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الأربعاء 8 / 1 / 2020 كأس السوبر الإسباني قناة مفتوحة

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

03:00 م

أخبار الأهلي اليوم الأربعاء: الزمالك يتهم كهربا بالهروب.. وعرض ضخم لضم إليكي.. الأهلي ينافس برشلونة على هذه الصفقة

10:18 م

أول تعليق رسمي من طارق حامد بعد خسارة لقب الأفضل في إفريقيا (صورة)

07:33 م

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

05:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status